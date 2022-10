Bilanț COVID azi, 27 octombrie 2022. Numărul cazurilor noi, în scădere Numarul de cazuri COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei a ajuns la 3.284.916. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe. Autoritațile au anunțat la ultimul bilanț ca in ultimele 24 de ore au fost confirmate 566 de cazuri noi, cu 126 mai puține fața de ziua anterioara, dupa efectuarea a 2.647 de teste RT-PCR și 11.100 de teste rapide antigenice. Un singur deces a fost raportat la ultimul bilanț. Numarul total al deceselor COVID inregistrate in țara noastra de la inceputul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

