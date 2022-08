Bilanț COVID azi, 14 august. Peste 270 de bolnavi sunt la ATI Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 3.154.721.La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.De la ultima informare transmisa de autoritați, au fost inregistrate 4.684 de cazuri noi, depistate in 17.722 de teste.In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 3.494.La ATI sunt internate 276 persoane. Dintre aceștia, 237 sunt nevaccinați.25 de decese au fost raportate la ultima informare, din care 1 anterior intervalului de referința. In… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

