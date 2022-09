Bilanț COVID azi, 13 septembrie 2022. Numărul cazurilor noi, în creștere 1.474 de cazuri noi de COVID s-au inregistrat ieri in Romania, cu aproape 600 mai multe decat in ziua precedenta, potrivit celui mai recent bilanț transmis de autoritați. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe Cele 1.474 de cazuri noi de ieri au fost depistate in urma efectuarii a 10.155 de teste, dintre care 1.512, teste RT-PCR și 8.643, teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore, INS a raportat 3 decese, potrivit ultimului bilanț. Doi dintre pacienții decedați prezentau comorbiditați, un pacient… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​2.063 de noi cazuri de COVID-19 s-au inregistrat in Romania in ultimele 24 de ore, cu 3 mai multe fața de ziua anterioara. Cele mai multe cazuri – 242 – sunt in București, unde rata de infectare ramane cea mai ridicata din țara – 2,18 la mie, a anuntat, vineri, Ministerul Sanatatii. 427 dintre cazurile…

- Ministerul Sanatatii anunta vineri 5.710 cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, cu 759 mai putine fata de ziua precedenta. De asemenea, in acelasi interval au fost raportate 20 de decese. Sunt inregistrate cu 97 mai putini pacienti cu COVID-19 internati, potrivit news.ro. Fii la curent…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 2.912.705. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 2.974.880. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul detaliat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe.De la ultima informare a Ministerului Sanatații, au fost inregistrate 7.658 de…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 16 iulie, la 2.961.769.La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.De la ultima informare transmisa au fost inregistrate 3.718 cazuri noi depistate…

- Autoritațile au anunțat marți, in primul bilanț COVID zilnic dupa o luna de raportari saptamanale, 4.044 de noi infectari cu COVID in ultimele 24 de ore – un numar de infectari dublu fața de media zilnica de saptamana trecuta. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va comunica noul bilanț COVID zilnic,…

- Romania a avut o medie de peste 2.100 de cazuri zilnice in ultimele șapte zile, a anunțat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, care a prezentat luni, 11 iulie, bilanțul saptamanal. Numarul infectarilor este aproape dublu fața de cel inregistrat in saptamana anterioara cand fusesera confirmate 7.726…

- Precedentul bilanț COVID saptamanal a fost publicat pe 4 iulie . Romania avea atunci o medie de 1.100 de cazuri zilnice de coronavirus, dubla fața de raportarea anterioara. Ministerul Sanatații va transmite astazi, la ora 13.00, ultimul bilanț saptamanal, dupa care, de marți, 12 iulie, se revine la…