Bilanţ COVID: Alte 946 de noi cazuri de coronavirus şi 89 de decese în ultimele 24 de ore Grupul de Comunicare Strategica anunta marti, pe baza datelor existente la ora 10.00, ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat sub 1.000 de cazuri noi de COVID-19 si au fost raportate 106 decese, 17 fiind din perioada anterioara. Dintre cei 665 pacienti internati la ATI, 59 au certificat care atesta vaccinarea. Incidenta cazurilor in Bucuresti a scazut la 0,85. "Pana astazi, 14 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.794.589 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.655 sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

