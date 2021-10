Bilanț COVID al ultimelor 24 de ore Bilanț COVID al ultimelor 24 de ore Foto: Arhiva. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat în România 11725 de cazuri noi de COVID, arata bilanțul oficial provizoriu anunțat astazi. Au fost raportate și 381 de decese. Datele publicate astazi de Direcția de Sanatate Publica arata ca în capitala rata de incidența a infectarilor cu coronavirus pare ca se stabilizeaza. Astazi a scazut ușor fața de ieri, ajungând la 16,38 de cazuri la mia de locuitori. De peste o saptamâna, acest indicator se situeaza la nivelul de aproximativ 16 cazuri la mie.… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

