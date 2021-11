Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat, sambata, 8.057 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 55.682 de teste. De asemenea, au fost raportate 395 de decese dintre care 5 anterioare. 1.867 de pacienți sunt internați la ATI, in ușoara scadere fața de ziua precedenta.In…

- Pana joi, 4 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.685.264 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (SARS-CoV-2). 1.453.774 de pacienți au fost declarați vindecați. In jurul orei 11.00, Grupul de Comunicare Strategica va transmite bilanțul provizoriu cu numarul de cazuri de imbolnaviri…

- În data de 2 noiembrie, în județul Cluj s-au înregistrat 501 cazuri noi de infectare cu COVID-19. Numarul deceselor raportate în ultimele 24 de ore este 11, acesta fiind în continuare unul mare.Rata de infectare în județul Cluj…

- Autoritațile au anunțat luni 9.148 cazuri noi de persoane infectate, la un numar mai mic de teste - 32.102. In ultimele 24 de ore au murit 209 persoane infectate, in vreme ce la ATI, numarul pacienților a crescut la un nou prag fara precedent - 1.632.Cum au evoluat numarul de cazuri noi și numarul testelor…

- Autoritațile au confirmat 14.019 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 67.610 de teste. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.Pana astazi,de la inceputul…

- Autoritațile au confirmat joi 14.467 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, dupa efectuarea a 66.260 de teste. Au fost confirmate 282 de decese, dintre care 263 au avut loc in ultimele 24 de ore. La ATI, numarul de pacienți a ajuns la un record negativ in pandemie - 1.556 de persoane. Precedentul…

- 7.676 cazuri noi de COVID in Romania. 145 de pacienți au murit și 1.195 sunt internați la ATI. Date oficiale din 25 septembrie Autoritațile au raportat 7676 de cazuri noi de COVID in Romania, inregistrate in ultimele 24 de ore. In acest interval s-au inregistrat 145 de decese, dintre care unul la categoria…

- In ultimele 24 de ore, in județul Cluj, s-au descoperit 70 de cazuri noi de COVID-19. Pana in acest moment, sunt internate 146 de persoane.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 0,68In ultimele 24 de ore, 70 persoane au fost confirmate Covid-19…