Bilanț COVID 3.092 cazuri noi și 25.000 de teste efectuate în ultimele 24 de ore Un numar de 3.092 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 1.745 mai putin decat in ziua anterioara, fiind efectuate peste 25.000 de teste, informeaza duminica GCS. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 10.836 de teste RT-PCR (4.226 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 6.610 la cerere) si 14.396 de teste rapide antigenice. Totodata, 318 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. In total, pana duminica, pe teritoriul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

