Bilanț covid 24 octombrie. Presiune maximă la ATI: 1.846 de pacienți Conform Grupului de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore, in țara noastra a scazut numarul persoanelor bolnave 11.725, insa, din pacate, 389 de pacienți au decedat, iar alți 1.846 se afla acum la ATI. Un nou bilanț al infectarilor cu COVID-19 Insa, tot in acest interval de timp, din nefericire, in lupta cu virusul din China au pierit, conform INSP, 389 de persoane, dintre care 201 erau barbați și 188 femei. Persoanele decedate fiind internate in spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bistrița-Nasaud, Bihor, Botoșani, Brașov, Braila, Buzau, Calarași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dambovița,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

