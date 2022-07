Bilanţ COVID 20 iulie: numărul de cazuri rămâne mare în Timiş, tot peste 300 DSP transmite ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 305 de noi cazuri COVID la nivelul intregului judet, mai putine decat in ziua precedenta cand au fost 320 de cazuri. Dintre cele 320 de noi cazuri, 20 s-au consemnat la persoane sub 18 ani. S-au efectuat 1004 de teste, dintre care 716 teste rapide. ... The post Bilant COVID 20 iulie: numarul de cazuri ramane mare in Timis, tot peste 300 appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

