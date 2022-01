Bilanț Covid 19: Sub o mie de noi infectări în 24 de ore, 17 morți 958 de noi contaminari și 17 decese sunt anunțate in bilanțul Covid 19 de duminica. Dintre cei 17 pacienți decedați, 13 erau erau nevaccinați și 4 vaccinați. Pana astazi, 2 ianuarie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.811.300 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 11.370 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.740.169 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 958 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). Nu au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

