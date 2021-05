Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, vineri, la 1.055.265 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.636 de noi imbolnaviri din sub 31.991 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 136 de decese in ultimele 24 de ore. La…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, joi, la 1.053.629 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.850 de noi imbolnaviri din sub 35.442 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 132 de decese in ultimele 24 de ore. La Terapie…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, miercuri, la 1.051.779 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 2.240 de noi imbolnaviri din sub 35.290 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 150 de decese in ultimele 24 de ore.…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, luni, la 1.047.520 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.256 de noi imbolnaviri din sub 11.714 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 108 de decese in ultimele 24 de ore. La…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, vineri, la 1.042.521 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 2.523 de noi imbolnaviri din sub 37.309 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 164 de decese in ultimele 24 de ore. La…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, joi, la 1.039.998 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 2.989 de noi imbolnaviri din 36.942 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 150 de decese. La Terapie intensiva sunt internati…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, luni, la 781.329 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.634 de noi imbolnaviri din doar 6.279 de teste efectuate. In acelasi timp sunt 47 de decese in ultimele 24 de ore. La Terapie intensiva…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, duminica, la 779.695 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 2.419 de noi imbolnaviri din doar 12.962 de teste efectuate. In acelasi timp sunt 52 de decese in ultimele 24 de ore. La Terapie intensiva…