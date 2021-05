Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 29 de decese in urma infectiei cu SARS-CoV-2 au fost raportate in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise, duminica, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). 7 dintre decese sunt din 2020. Este vorba despre 18 barbati si 11 femei internati in spitalele din Alba, Bacau,…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 379 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o…

- Pana astazi, 29.777 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 19.05.2021 (10:00) – 20.05.2021 (10:00) au fost raportate 61 de decese (36 barbați și 25 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Argeș, Arad,…

- Autoritațile au confirmat joi 1.632 de cazuri de infectare cu coronavirus dupa efectuarea a 38.477 de teste. Au murit 94 de persoane infectate, in vreme ce la ATI sunt internați 1.100 de pacienți, numar in scadere fața de ieri. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat joi 1.632 de cazuri de infectare…

- Pana astazi, 18 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.029.304 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 940.792 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.265 cazuri noi…

- Pana astazi, 27 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 932.179 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 834.162 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.869 cazuri noi…

- In the past 24 hours, 44 persons infected with the SARS-CoV-2 virus have died, according to data sent, on Sunday, the Strategic Communication Group (GCS). According to the GCS, of the 44 deaths, 28 were men and 16 women, admitted to hospitals in the counties of Alba, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud,…

- Pana astazi, 5 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 820.931 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 752.234 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.342 cazuri noi de…