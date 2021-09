Stiri pe aceeasi tema

- In urma testelor efectuate la nivel național in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.520 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). Acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 2.226 de cazuri noi de coronavirus și de 39 de decese ale unor pacienți bolnavi de COVID-19. In plus, au fost raportate și 4o de decese anterioare, potrivit INSP. Pana...

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 2.079 de cazuri noi de COVID-19 și 28 de decese. Crește numarul bolnavi internați pe ATI la 470. Pana astazi, 8 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate...

- Pana astazi, 2 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.101.678 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.056.922 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 29 august, la 1.096.753. In jurul orei 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 415 cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar 13 pacienți au murit. 193 de persoane sunt internate la ATI. Pana astazi, 23 august, pe teritoriul Romaniei, au fost...

- In Romania s-au inregistrat 271 de cazuri noi de coronavirus din aproape 30.000 de teste și un deces, in ultimele 24 de ore. Crește și numarul bolnavi internați la ATI. Pana astazi, 4 august, pe...

- Autoritațile au confirmat vineri 126 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus in Romania, dupa efectuarea a 25.738 de teste. Este prima zi fara decese raportate in ultimele 24 de ore de la inceputul pandemiei in Romania. In schimb, a fost introdus un alt deces mai vechi fiind introdus acum in…