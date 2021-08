Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au confirmat vineri 230 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 27.844 de teste. In ultimele 24 de ore au fost raportate și cinci decese COVID, in vreme ce la ATI sunt in prezent internați 68 de pacienți, in ușoara scadere fața de ieri. Grupul de Comunicare Strategica…

- Autoritațile au confirmat luni 46 de cazuri noi de persoane infectate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 10.973 de teste. Tot in ultimele 24 de ore a fost confirmat un deces al unei persoane infectate. La ATI mai sunt internați 33 de pacienți. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat luni 46…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimul bilant al pandemiei de COVID-19, iar ultimele date arata ca au fost inregistrate 62 cazuri noi și 5 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 72 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID –…

- Autoritațile au confirmat joi 62 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus in ultimele 24 de ore, dupa efectuare a 24.920 de teste. Tot in ultimele 24 de ore au murit trei persoane infectate. La ATI sunt internați in acest moment 54 de pacienți. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat joi…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in Romania 26 de cazuri noi de COVD-19 și 4 decese. Alte 61 de decese raportate duminica au fost inregistrate...

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 1.079.657. De asemenea, numarul pacienților internați in secțiile de Terapie Intensiva a ajuns la 236. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate cu coronavirus un numar de 202 romani, iar 21 de pacienți infectați cu SARS-CoV-2 au decedat. Grupul de Comunicare Strategica 256 de decese anterioare zilei de...

- Autoritațile au anunțat duminica 158 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 16.973 de teste. Au fost anunțate și 29 de decese, șapte dintre acestea fiind mai vechi, dar confirmate abia acum. Numarul pacienților de la ATI este de 443. Grupul de Comunicare Strategica a confirmat…