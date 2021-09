Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 2.226 de cazuri noi de coronavirus și de 39 de decese ale unor pacienți bolnavi de COVID-19. In plus, au fost raportate și 4o de decese anterioare, potrivit INSP. Pana...

- Autoritațile au confirmat luni 1.035 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 17.778 teste. In ultimele 24 de ore au murit 25 de persoane infectate, in vreme ce la ATI, numarul pacienților internați a crescut fața de ziua precedenta, ajungand la 405. Știre in curs de actualizare.…

- Un nou bilanț al infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 este anunțat, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). La raportarea de ieri, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.095.885 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19), in vreme ce 34.509 de persoane diagnosticate cu…

- Romania a inregistrat in ultimele 24 de ore un numar de 953 de cazuri noi de COVID, fiind efectuate 35.591 de teste. In ultimele 24 de ore, 18 persoane infectate cu noul coronavirus și-au pierdut viața. De asemenea, autoritațile au raportat un deces anterior intervalului de referința. Numarul pacienților…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, un numar de 415 de cazuri noi de COVID, fiind efectuate un numar scazut de teste, respectiv15.118. La ATI, numarul pacienților a crescut cu trei fața de ziua precedenta, ajungand la 193. In ultimele 24 de ore, 13 persoane infectate cu virusul și-au pierdut…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS și parlamentar PSD, a precizat ca ar trebui sa ne așteptam la o accelerare a numaruluid e cazuri Covid-19. Declarațiile au fost facute in emisiunea Dosar de politician, cu Silviu Manastire, de la B1TV. “Virusul nu se transmite daca stam destul…

- Islanda a inregistrat timp de patru zile consecutiv peste 100 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, au anuntat vineri autoritatile sanitare locale, relateaza dpa. Aceasta cifra poate parea scazuta in comparatie cu cele din alte tari, dar pentru insula nord-atlantica cu 360.000 de locuitori…

- Pana ieri, 19 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.203 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).1.044.944 de pacienți au fost declarați vindecați.In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 63 cazuri noi de persoane…