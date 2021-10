Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea dezastrului sanitar din Romania devine și mai greu de digerat, daca ne uitam la țarile din jurul nostru. Romania are o mortalitate mai mare chiar și fața de țarile care sunt apropiate de noi ca procent de vaccinare. In ultimele 7 zile, Romania are o medie de 112 morți la un milion…

- Gheorghița, despre recordul de morți cauzate de Covid-19: Daca ar fi fost vaccinați, ar fi fost de 10 ori mai puține decese. Vaccinarea anti-Covid reduce de 5 ori riscul de infectare și de 10 ori riscul de deces, astfel incat cifrele record inregistrate marți nu ar mai fi fost posibile, a declarat medicul…

- Autoritatile au facut publice ultimele date despre evolutia pandemiei in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore, au fost identificate 13.854 de cazuri noi de COVID-19 si s-au inregistrat 385 de decese. Numarul pacientilor internati la ATI a ajuns la 1.561 de persoane.

- Specialiștii nu au vești bune pentru Romania. Cel mai probabil, saptamana aceasta vom avea 1.000 de decese din cauza COVID-19, creșterea numarului de morți fiind incredibil de rapida. "Ingrijorator este faptul ca dintre toți indicatorii, numarul de decese este cel care crește cel mai repede.…

- In ultimele 24 de ore, au fost raportate 4.478 de cazuri de COVID-19 in Romania, și o rata de pozitivare de 9,7%. In același interval au fost inregistrate 73 de decese. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pana vineri, in Romania, au fost confirmate 1.139.505 cazuri de persoane infectate cu…

- Ministrul sanatatii din Macedonia de Nord, Venko Filipce, si-a anuntat demisia vineri, dupa tragedia de la spitalul modular pentru COVID-19 din Tetovo, devastat miercuri de un incendiu soldat cu 14 morti, informeaza AFP. "Tragedia de la Tetovo m-a afectat foarte tare (...), ca medic si ministru…

- Tulpina Delta a inceput deja sa puna stapanire și pe Romania, prin urmare numarul de cazuri Covid-19 a inceput sa creasca semnificativ de la o zi la alta. In urma cu scurt timp, Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a facut un anunț ingrijorator cu privire la persoanele infectate…

- Numarul elevilor care s-au pierdut pe drum intre clasa I și clasa a VIII-a este mai mare decat al celor care au luat media peste 5 la examenul de Evaluare Naționala. Media cinci este orientativa, un prag psihologic. Media finala de la Evaluare stabilește ierarhia pentru liceu. La examenul de Evaluare…