Bilanţ COVID-19, în ultimele 24 de ore Inca 16.108 persoane au fost diagnosticate cu COVID in urma testelor efectuate in ultimele 24 de ore. Autoritatile au anuntat si 82 de decese asociate infectarii, dintre care sapte mai vechi. In spitale, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 11.160, cu 454 mai mult decat in ziua anterioara. De asemenea, la […] Articolul Bilant COVID-19, in ultimele 24 de ore apare prima data... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

