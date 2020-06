Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea OFICIAL| 275 NOI cazuri de COVID-19 in Romania. Bilanțul total ajunge la 21.679 infectari și 1.380 de persoane decedate In Romania au fost confirmate, pana acum, 21.4679 de infecții cu coronavirus. In total, in Romania au murit 1.380 de persoane infectate cu coronavirus. Pana astazi, 13…

- Pana astazi, 12 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.404 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.445 au fost declarate vindecate și externate.

- Ziarul Unirea OFICIAL: 196 NOI cazuri de COVID-19 in Romania. Bilanțul total ajunge la 20.945 de infectari și 1.360 de persoane decedate In Romania au fost confirmate, pana acum, 20.749 de infecții cu coronavirus. In total, in țara noastra au murit 1.360 de persoane infectate cu coronavirus. Pana astazi,…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 196 NOI cazuri de coronavirus in Romania. Bilanțul ajunge la 17.387 de infecții și 1.141 de persoane decedate din cauza COVID-19 In Romania au fost confirmate, pana acum, 17.387 de infecții cu coronavirus, cu 196 noi cazuri in ultimele 24 de ore. Pana astazi, pe teritoriul Romaniei,…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 155 NOI cazuri de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 17.191 de infecții și 1.126 persoane decedate din cauza COVID-19 In Romania au fost confirmate 155 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, bilanțul total urcand la 17.191 de infecții. In total, in țara…

- Pana astazi, 13 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 16.002 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.961 au fost declarate vindecate și externate.

- Pana astazi, 29 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 11.978 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.569 au fost declarate vindecate și externate.

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca pana astazi, 22 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 9.710 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.406 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 508…