Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea OFICIAL: 196 NOI cazuri de COVID-19 in Romania. Bilanțul total ajunge la 20.945 de infectari și 1.360 de persoane decedate In Romania au fost confirmate, pana acum, 20.749 de infecții cu coronavirus. In total, in țara noastra au murit 1.360 de persoane infectate cu coronavirus. Pana astazi,…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 152 NOI cazuri de COVID-19 in Romania. Bilanțul total ajunge la 19.669 de infectari și 1.288 de persoane decedate In Romania au fost confirmate, pana acum, 19.669 de infecții cu coronavirus. In total, in Romania au murit 1.288 de persoane infectate cu coronavirus. Pana astazi,…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 165 de NOI infectari cu COVID-19 in Romania. Bilanțul total ajunge la 18.594 de cazuri și 1.219 persoane decedate In Romania au fost confirmate, pana acum, 18.429 de infecții cu coronavirus. In total, in Romania au murit 1.219 de persoane infectate cu coronavirus. Pana astazi,…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 196 NOI cazuri de coronavirus in Romania. Bilanțul ajunge la 17.387 de infecții și 1.141 de persoane decedate din cauza COVID-19 In Romania au fost confirmate, pana acum, 17.387 de infecții cu coronavirus, cu 196 noi cazuri in ultimele 24 de ore. Pana astazi, pe teritoriul Romaniei,…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 155 NOI cazuri de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 17.191 de infecții și 1.126 persoane decedate din cauza COVID-19 In Romania au fost confirmate 155 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, bilanțul total urcand la 17.191 de infecții. In total, in țara…

- Pana astazi, 15 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 16.437 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9.370 au fost declarate vindecate și externate.

- In ultimele 24 de ore, in județul Alba nu au mai fost raporate noi cazuri de coronavirus. Situația se menține la 249 de cazuri, dar au crescut numarul celor vindecați in ultimele 24 de ore, de la 168 (duminica) la 171, potrivit datelor funizate luni, 11 mai de reprezentanții DSP Alba. Duminica au fost…

- DSP Alba a anunțat 3 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, inregistrate la nivelul județului Alba. Numarul total al infectarilor ajunge astfel la 229. Dintre acestea, 162 persoane au fost declarate vindecate, iar 14 persoane au decedat. In aceste condiții, in Alba mai sunt 53 de cazuri active.…