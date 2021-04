Bilanț Covid – 19 în România: 160 de decese în ultimele 24 de ore De sambata pana duminica, 2.265 de romani au aflat ca au COVID-19, iar 160 au decedat, infectați cu SARS-CoV-2. In secțiile de Terapie Intensiva sunt 1.475 de persoane. Pana duminica, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.029.304 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), iar 940.792 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.265 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. Pana astazi, 26.232 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. De sambata, de la ora 10.00 pana duminica, la ora 10.00 au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

