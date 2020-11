Stiri pe aceeasi tema

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 0; -persoane ieșite din carantina instituționalizata: 1.494; -persoane aflate in izolare/carantina…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: persoane aflate in carantina instituționalizata: 1 persoane ieșite din carantina instituționalizata: 1493 persoane aflate in izolare/carantina…

- Au crescut cazurile noi de COVID-19 in Argeș! 99 in ultimele 24 de ore și trei decese. Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 0; -persoane…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: persoane aflate in carantina instituționalizata: 0 persoane ieșite din carantina instituționalizata: 1493 persoane aflate in izolare/carantina…

- Bilant coronavirus in Arges: un deces si 46 de cazuri noi de infectare. Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: persoane aflate in carantina instituționalizata: 0 persoane ieșite din…

- 34 cazuri noi si alte 3 decese din cauza coronavirusului, in Arges, in ultimele 24 de ore. Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: persoane aflate in carantina instituționalizata: 0…

- Bilant coronavirus in Arges: 2 decese si 58 de cazuri nou confirmate in ultimele 24 de ore. Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: persoane aflate in carantina instituționalizata: 0…