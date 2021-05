Bilanț COVID – 19: Doar 265 cazuri noi de persoane infectate. Un județ a raportat zero îmbolnăviri Doar 265 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19) au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, in urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare. Este vorba de cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Galațiul este singurul județ din țara care a raportat zero cazuri. Pana sambata, 29 mai, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.077.426 de cazuri de persoane infectate. 1.038.539 de pacienți au fost declarați vindecați iar 30.247 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 28.05.2021 (10:00) – 29.05.2021… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

