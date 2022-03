Pana astazi, 14 martie 2022, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.791.994 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.087 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 461 mai multe decat in ziua anterioara. 217 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. The post Bilanț COVID-19 din 14 martie 2022: 2.087 de cazuri noi și 20 de decese, raportate in ultimele 24 de ore. Vezi situația pe județe first appeared on albaiuliainfo.ro…