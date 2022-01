BILANȚ COVID 19 Bucureștiul a ajuns la o rată a infectărilor de 9,5% la mia de locuitori Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile este, duminica, in Bucuresti de 9,50 cazuri la mia de locuitori, conform Directiei de Sanatate Publica. In ziua precedenta, incidenta a fost de 8,77 cazuri la mia de locuitori. Pe 12 ianuarie, Capitala a intrat in scenariul rosu, dupa ce a depasit pragul de 3 cazuri la mia de locuitori. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe 22 octombrie 2021 – 16,54 cazuri la mia de locuitori. Un numar de 14.088 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 22… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

