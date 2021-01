In ultimele 24 de ore, doua persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, testele fiind insa efectuate in alte județe din țara. Totodata, doi pacienți au decedat, iar alți patru au fost declarați vindecați. Incidența cazurilor de CoVid-19 inregistrata de Bistrița-Nasaud, este de 1,47 la mia de locuitori. Situația epidemiologica la nivelul județului Bistrița-Nasaud, astazi, 02.01.2021, este urmatoarea: • 7395 cazuri confirmate de CoVid-19 (+2); • 346 decese (+2);• 6601 persoane externate: 5416 externate vindecate (+4)/1185 externate (+1); • 637 persoane in carantina (-56); • 367…