Bilanț CoVid-19 BN: 22 cazuri noi, două decese! Incidența la nivel de Bistrița, în creștere In ultimele 24 de ore, 22 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa efectuarea a 66 de teste. Incidența la nivel de județ este de 1,89/1000 de locuitori. Totodata, autoritațile au raportat și doua decese. In același interval au fost administrate 573 de doze de vaccin anti-covid. Situația epidemiologica la nivelul județului Bistrița-Nasaud, astazi, 22.03.2021, este urmatoarea: • 9.700 cazuri confirmate de CoVid-19; • 561 cazuri active (dintre care 112 persoane izolate in spital); • 433 decese; • 958 persoane in carantina; • Au fost efectuate 66 de teste, dintre care 64… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

