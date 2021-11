Stiri pe aceeasi tema

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 6.13 (ieri 6.57); -persoane internate la ATI: 34 (ieri 34); -persoane internate in spital: 527 (ieri 533); -persoane…

- Peste 15.000 de noi cazuri de COVID și 437 de decese la pacienți confirmați cu coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, a anunțat sambata Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, in ultimele ...

- Ziua de marți, 19 octombrie este cea mai sumbra privind valul IV pandemic de COVID-19 in Romania. Dupa ce in Bihor a fost inregistrat cel mai mare numar de noi infectari și cel mai mare numar de decese la pacienți bolnavi de COVID, situația din țara escaladeaza sever.

- Romania doboara inca un record negativ. Sunt 1.727 pacienti COVID la ATI. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 16.383 cazuri noi de infectare și 303 decese. Pana astazi, 14 octombrie, pe teritoriul...

- Conform datelor oficiale, in ultimele 24 de ore, 11 persoane, infectate cu Covid-19, au murit in județul Dambovița. Este Post-ul DAMBOVIȚA: Numar record de decese, la pacienți Covid-19, in ultimele 24 de ore. 11 persoane au murit apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a anunțat, miercuri, intr-o declarație de presa in Slovenia, la Brdo un numar record de decese inregistrate azi in Romania: peste 330.„Am primit datele de azi despre pandemie. Avem aproape 15.000 de cazuri din papcate avem peste 330 de decese azi. Este o catastrofa”,…

- Pana astazi, 5 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.289.156 de cazuri de infectare cu COVID – 19, dintre care 2.578 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mar...

In ultimele 24 de ore, la nivelul intregii țari a fost raportat cel mai mare numar de cazuri noi de COVID-19 de la inceputul pandemiei. Astfel, 11.049 de infectari au fost raportate de autoritați, recordul anterior fiind de 10.269 de cazuri, pe 18...