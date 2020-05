Dolly Parton a compus o piesă despre criza provocată de noul coronavirus

Cântăreaţa americană Dolly Parton a compus o nouă melodie, în care abordează subiectul crizei provocate de noul coronavirus, informează agenţia DPA, care citează o declaraţie făcută miercuri de vedetă. Piesa, intitulată "When Life Is Good Again", vorbeşte… [citeste mai departe]