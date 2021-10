Bilanţ COVID-19, 6 octombrie! Noi cifre cutremurătoare. Record absolut de decese In ultimele 24 de ore s-a inregistrat un record absolut al persoanelor care au decedat din cauza COVID-19: 331 de persoane. Au fost inregistrate 14.744 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. Pana miercuri, in Romania au fost inregistrate 1.303.900 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 2.842 […] The post Bilant COVID-19, 6 octombrie! Noi cifre cutremuratoare. Record absolut de decese first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

