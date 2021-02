Bilanț CoVid-19, 20 februarie, în BN! Câte doze de vaccin au fost administrate In ultimele 24 de ore, 20 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, printre care și un cadru didactic, dupa efectuarea a 365 de teste. S-au inregistrat și doua decese. Incidența la nivel de județ este de 0,7/1000 de locuitori. In acest moment, in Bistrița-Nasaud mai sunt active 215 cazuri. In același interval au fost administrate 464 de doze de vaccin anti-covid. Situația epidemiologica la nivelul județului Bistrița-Nasaud, astazi, 20.02.2021, este urmatoarea: • 8599 cazuri confirmate de CoVid-19; • 215 cazuri active (dintre care 43 izolați in spital) • 396 decese; • 816… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

