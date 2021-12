Bilanț Covid: 15 decese de Covid în ultimele 24 de ore. Niciunul nu era vaccinat Un numar de 349 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate 9.774 de teste, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Dintre cele 349 de cazuri noi, 19 sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima trecere prin boala. Pana duminica, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.802.745 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID-19), dintre care 10.888 sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima trecere prin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

