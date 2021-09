Bilanț covid 1 septembrie: Cifre alarmante: A crescut numărul deceselor 1443 de cazuri noi de coronavirus și 21 morți au fost raportate in ultimele 24 de ore, transmite, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica. De asemenea, 77 de copii sunt internați in spitale și 5 copii se afla la Terapie Intensiva, in urma infectarii cu COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost realizate peste 42.000 de teste. Numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 2.455. Dintre acestea, 293 sunt internate la ATI. Pana astazi, 34.591 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 31.08.2021 (10:00) – 01.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

