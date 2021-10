Bilanț coronavrius: 16.110 cazuri noi de infectare în ultimele 24 de ore Pana astazi, 21 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.519.532 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 6.597 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.288.761 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 16.110 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 228 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

