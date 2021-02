Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat vineri, 12 februarie, 2.550 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 77 de decese, dar și 973 de pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva.

- Sambata, 30 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 2.668 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 68 decese și 1.018 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Miercuri, 27 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 3.174 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 77 decese și 1.025 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Luni, 25 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.551 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 65 decese și 1.017 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 18 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 695.153 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 625.449 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare,…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat noul numar de infectari cu noul coronavirus, din ultimele 24 de ore. Potrivit acestora, 5.340 persoane s-au infectat cu virusul Covid-19, iar 188 pacienți au decedat.

- Sambata, 12 decembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 6.333 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 148 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.288 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Situația epidemiologica din Capitala Romaniei se agraveaza in fiecare zi. Rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns in municipiul București la 7,04 la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore in Capitala au fost inregistrate 1867 de noi cazuri de infectari cu noul coronavirus, in condițiile in care…