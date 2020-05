Bilanţ coronavirus SUA. 1.453 de decese în ultimele 24 de ore Bilantul total al deceselor provocate de epidemie a ajuns la 66.224. In SUA s-au inregistrat peste 1,1 milioane de cazuri de contaminare cu Covid-19. Totalul include cazuri din toate cele 50 de state, districtul Columbia si alte teritorii americane, precum si cazuri ale cetatenilor americani repatriati si cele din armata americana, spitale de veterani si inchisori federale. Aproximativ jumatate din statele americane au inceput relaxarea masurilor de izolare, dar guvernatorul statului New York a spus ca o astfel de miscare ar fi prematura in statul sau, cel mai grav lovit de epidemia… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

