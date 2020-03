BILANŢ CORONAVIRUS SPANIA: 838 de morţi în 24 de ore Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat suspendarea oricarei activitati economice neesentiale timp de cel putin doua saptamani, dupa ce in ultimele 24 de ore Spania a inregistrat un record de 832 de decese provocate de noul coronavirus, astfel ca totalul acestora a ajuns la 5.690, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Toti salariatii din activitatile neesentiale vor trebui sa ramana acasa in urmatoarele doua saptamani", respectiv pana pe 9 aprilie inclusiv, cand incepe weekendul Pastelui catolic, a precizat Sanchez. Sunt considerate activitati esentiale in special sectoarele sanitar,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat sambata suspendarea oricarei activitati economice neesentiale timp de cel putin doua saptamani, dupa ce in ultimele 24 de ore Spania a inregistrat un record de 832 de decese provocate de noul coronavirus, astfel ca totalul acestora a ajuns la 5.690, transmite…

- "Nu putem folosi Covid-19 pentru a concedia incepand de astazi", a indicat, intr-o conferinta de presa ministrul Muncii Yolanda Diaz, membra a Partidului de stanga radicala Podemos, care guverneaza in coalitie cu socialistii lui Pedro Sanchez. Aceasta interdictie a concedierilor a fost ceruta…

- Uniunea Europeana a marcat joi 25 de ani de la crearea Spatiului Schengen de libera circulatie pe continent cu toate granitele terestre inchise sau supuse unor regimuri drastice de control, in efortul de a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza dpa. Acordul de la Schengen, semnat in martie…

- Spania, a doua cea mai afectata tara din Europa, a solicitat marti ajutor umanitar din partea NATO in momentul in care a inregistrat un nou record de 514 morti de Covid-19 in 24 de ore, bilantul total fiind de 2.696, scrie AFP.

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat sâmbata o carantina cvasi-totala în Spania, unde locuitorii vor putea ieși din case doar pentru a merge la munca sau pentru masuri de prima necesitate, precum cumpararea de mâncare, scrie AFP.Aceasta masura drastica vine în cadrul…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, susține ca dupa ce s-au taiat legaturile cu Italia, acum se ia in calcul limitarea contactului cu alte țari din Europa. In acest moment, Franta, Germania și Spania sunt țarile europene cele mai afectate, dupa Italia.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT…

- Mai mult de 20.000 de persoane (22.307) au fost contaminate in Europa de noul coronavirus si 930 au murit, potrivit unui bilant realizat miercuri de AFP, la ora 17.00 GMT, citand cifre oficiale potrivit news.roItalia a inregistrat 12.462 de cazuri, dintre care 2.313 noi contaminari in 24 de…

- De marți dimineața a intrat in vigoare cea mai dura masura luata in Europa de la declanșarea epidemiei de coronavirus: Italia este declarata zona roșie și și-a inchis granițele.Carantina totala a fost anunțata aseara, de premierul Giuseppe Conte și inseamna ca peste 60 de milioane de cetațeni ai Italiei…