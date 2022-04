Astfel, potrivit celui mai recent bilanț, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 582 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 464 mai puțin fața de ziua anterioara. 67 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 75 persoane au fost reconfirmate pozitiv.In ceea ce privește cazurile din strainatate, acestea sunt cazuri ale unor cetațeni care au venit in Romania fiind infectați…