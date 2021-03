Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a informat ca pana astazi, 22 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 900.858 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 808.754 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ultimele statistici inregistrate in Romania, in ultimele 24 de ore, in contextul pandemiei de coronavirus. Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 862.681 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 787.392 de…

- Autoritațile oficiale romane au anunțat pentru vineri, 5 martie, noile cifre ale bilanțului zilnic de coronavirus. Conform informațiilor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.342 de noi cazuri de infectare cu COVID-19 in Romania. Cate persoane s-au…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis oficial pentru miercuri, 3 martie, noile cifre ale bilanțului zilnic. Informațiile emise de autoritațile romane arata ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.278 de noi cazuri de infectare cu COVID-19 in Romania. Iata cați oameni s-au stin din viața…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat ca pana astazi, 27 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 799.164 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Totodata, pana acum 738.569 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimul bilant al pandemiei in Romania. "Pana astazi, 29 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 724.250 de cazuri de persoane infectate cu noul cor...

- Autoritațile au confirmat vineri 2.737 de cazuri de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 32.093 de teste. 91 de oameni infectați au murit, in vreme ce cifra pacienților internați la ATI este de 996.Grupul de Comunicare Strategica a anunțat vineri alte 2.737 de cazuri de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 18 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 695.153 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 625.449 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare,…