- Joi, 17 decembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 5.697 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 107 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.297 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Miercuri, 16 decembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 5.991 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 164 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.267 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Miercuri, 2 decembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 4.916 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 135 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.260 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Vineri, 20 noiembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 9.272 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 160 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.139 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Miercuri, 18 noiembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un nou record negativ: 10.269 de noi cazuri de COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore! De asemenea, 168 de persoane au pierdut lupta, in timp ce 1.174 se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva.

- Duminica, 15 noiembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 7.096 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 113 decese și 1.169 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Sambata, 14 noiembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 9.460 de noi cazuri de infectare cu COVID-19! De asemenea, 129 de persoane au murit in ultimele 24 de ore! Este record negativ pe secția de Terapie Intensiva: 1.172 de pacienți se afla in stare grava!

- Luni, 19 octombrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 2.466 de noi cazuri de COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, 59 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 757 de pacienți sunt in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva.