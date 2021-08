Bilanț coronavirus: România a trecut pragul de 1.000 de noi infectări Pana astazi, 28 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.095.885 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.053.974 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.015 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Știre in curs The post Bilanț coronavirus: Romania a trecut pragul de 1.000 de noi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au confirmat vineri 230 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 27.844 de teste. In ultimele 24 de ore au fost raportate și cinci decese COVID, in vreme ce la ATI sunt in prezent internați 68 de pacienți, in ușoara scadere fața de ieri. Grupul de Comunicare Strategica…

- In ultimele 24 de ore nu s-a inregistrat niciun deces din cauza coronavirus. Este pentru prima oara cand se intampla asta de la inceputul pandemiei in Romania - A fost raportat insa un deces anterior acestei date.In raportul publicat astazi au fost inregistrate 126 de noi infectari cu coronavirus -…

- Pana astazi, 19 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.678 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.046.776 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 46 cazuri noi…

- Autoritațile au confirmat luni 46 de cazuri noi de persoane infectate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 10.973 de teste. Tot in ultimele 24 de ore a fost confirmat un deces al unei persoane infectate. La ATI mai sunt internați 33 de pacienți. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat luni 46…

- Autoritațile au confirmat joi 62 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus in ultimele 24 de ore, dupa efectuare a 24.920 de teste. Tot in ultimele 24 de ore au murit trei persoane infectate. La ATI sunt internați in acest moment 54 de pacienți. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat joi…

- Pana astazi, 4 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.951 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 33 cazuri noi de persoane…

- Un nou bilanț al infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 este anunțat, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica.Pana pe 25 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.522 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Totodata, 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. In…

- La raportarea din 24 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.457 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.303 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 68 cazuri noi…