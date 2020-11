Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noile cifre ale bilanțului zilnic de coronavirus. Marți, 10 noiembrie, in Romania s-au inregistrat alte 7304 noi cazuri de infectare cu COVID-19 in ultimele 24 de ore!

- Alte 8.651 de cazuri de infectare cu noul coronavirus - cel mai mare numar de la debutul pandemiei - au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, in urma a 35.964 de teste. Bilantul COVID-19 a ajuns astfel la 267.088, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica. De asemenea,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 28 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 222.559 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, 159.855 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat cifrele de astazi in ceea ce privesc infectarile cu noul coronavirus. Astfel, cazuri noi au fost raportate in Romania, in ultimele 24 de ore. de persoane au decedat din cauza bolii.

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, miercuri, 4.016 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2, numarul total al imbolnavirilor ajungand astfel la 164.477. In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat si 66 de decese, bilantul fiind de 5.601.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat in urma cu puțin timp noile cifre ale bilanțului zilnic de coronavirus! In ultimele 24 de ore au fost inregistrate alte 4016 noi cazuri de infectare cu COVID-19!

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis pentru ziua de joi, 12 octombrie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.069 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. 56 de persoane și-au pierdut viața in acest interval.

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis un nou anunț sumbru. Potrivit autoritaților, in Romania, in ultimele 24 de ore a fost inregistrat un record de noi cazuri de infectare cu coronavirus. Cate persoane și-au pierdut viața in acest interval de timp?