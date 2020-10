Stiri pe aceeasi tema

- Romania a depașit astazi doua praguri psihologice: peste 200.000 de cazuri de infectare cu coronavirus de la inceputul pandemiei, și peste 5.000 in 24 de ore. De asemenea, numarul pacienților internați la Terapie Intensiva continua sa creasca, ajungand la 782. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis pentru ziua de joi, 12 octombrie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.069 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. 56 de persoane și-au pierdut viața in acest interval.

- Autoritațile au facut un nou anunț sumbru. Grupul de Comunicare Strategica a transmis pentru ziua de miercuri, 11 octombrie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.880 de noi cazuri de infectare cu coronavirus. Iata cate persoane și-au pierdut viața in acest interval!

- Autoritațile au facut un nou anunț sumbru. Grupul de Comunicare Strategica au anunțat pentru ziua de miercuri, 7 octombrie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.958 cazuri de infectare cu COVID-19 in ultimele 24 de ore! Iata cate persoane și-au pierdut viața in acest interval!

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis un nou anunț sumbru. Potrivit autoritaților, in Romania, in ultimele 24 de ore a fost inregistrat un record de noi cazuri de infectare cu coronavirus. Cate persoane și-au pierdut viața in acest interval de timp?

- In ultimele 24 de ore, pe teritoriul țarii noastre, conform informațiilor oferite de Grupul de Comunicare Strategica, s-au inregistrat 1.269 de noi cazuri de imbolbaviri cu noul coronavirus și, din pacate, au fost raportate și 38 de decese.

- Joi 13 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un nou record de cazuri de COVID-19 pentru Romania: 1.454. In ultimele 24 de ore, 53 de persoane au murit, in timp ce 478 se afla in stare grava.

- Inca 1.309 cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost raportate, in ultimele 24 de ore, in urma testelor efectuate la nivel national, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza GCS. Pana miercuri, pe teritoriul…