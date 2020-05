Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 13:00 – Pana astazi, 18 mai,pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.036 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 ( coronavirus ). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9.930au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii…

- BILANT CORONAVIRUS ROMANIA 13 mai De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.302 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 223 persoane aflate in carantina au parasit locația in care…

- BILANT CORONAVIRUS ROMANIA 8 MAI De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.267 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 193 de persoane aflate in carantina au parasit locația in…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca de la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.266 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 191 de persoane aflate in carantina au parasit locația in…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca de la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.265 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 191 de persoane aflate in carantina au parasit locația in…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca de la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.185 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 139 de persoane aflate in carantina au parasit locația in…

- BILANT CORONAVIRUS ROMANIA 21 APRILIE. De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.134 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 131 de persoane aflate in carantina au parasit locația…

- BILANT CORONAVIRUS ROMANIA 20 aprilie. De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.128 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 127 de persoane aflate in carantina au parasit locația…