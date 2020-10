Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au facut un nou anunț sumbru. Grupul de Comunicare Strategica a transmis pentru ziua de miercuri, 11 octombrie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.880 de noi cazuri de infectare cu coronavirus. Iata cate persoane și-au pierdut viața in acest interval!

- Autoritațile au facut un nou anunț sumbru. Grupul de Comunicare Strategica au anunțat pentru ziua de miercuri, 7 octombrie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.958 cazuri de infectare cu COVID-19 in ultimele 24 de ore! Iata cate persoane și-au pierdut viața in acest interval!

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis un nou anunț sumbru. Potrivit autoritaților, in Romania, in ultimele 24 de ore a fost inregistrat un record de noi cazuri de infectare cu coronavirus. Cate persoane și-au pierdut viața in acest interval de timp?

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis duminica, 13 septembrie, ca in ultimele 24 de ore au fost raportate peste 1.000 de noi cazuri de infectare cu COVID-19! Cați oameni au pierdut lupta cu virusul in acest interval de timp?

- In ultimele 24 de ore, pe teritoriul țarii noastre, conform informațiilor oferite de Grupul de Comunicare Strategica, s-au inregistrat 1.269 de noi cazuri de imbolbaviri cu noul coronavirus și, din pacate, au fost raportate și 38 de decese.

- Potrivit ultimului bilanț oficial, transmis de Grupul de Comunicare Strategica, marți, 01 septembrie au fost inregistrate doua recorduri negative, unul al pacienților internați la ATI, 522 și cel mai mare numar de decese raportat de la inceputul pandemiei. 60.

- Sambata, 22 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.189 de noi cazuri de COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore in Romania. 37 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 504 se afla in stare grava.

- Joi 13 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un nou record de cazuri de COVID-19 pentru Romania: 1.454. In ultimele 24 de ore, 53 de persoane au murit, in timp ce 478 se afla in stare grava.