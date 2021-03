Bilanț coronavirus: Peste 6.000 de cazuri de infectări în ultimele 24 de ore Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 868.799 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Numarul persoanelor vindecate va fi transmis ulterior intrucat aceste date sunt indisponibile la acest moment din cauza unor lucrari la platforma de centralizare a datelor. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.118 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

