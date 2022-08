Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 3.650 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 313 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, joi, Ministerul Sanatatii.

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 3.170.726. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. La ultima informare transmisa de Ministerul Sanatații au fost anunțate 7.500 de cazuri noi,…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 3.163.226. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Ministerul Sanatații, au fost inregistrate 3.600…

- In unitatile sanitare de profil sunt internate 4.032 de persoane cu COVID-19, cu 126 mai putine fata de ziua precedenta, a informat, marti, Ministerul Sanatatii. La ATI sunt tratati 277 de pacienti, cu 14 mai multi fata de ziua anterioara, dintre care 241 sunt nevaccinati anti-COVID. Din totalul pacientilor…

- Peste 9.300 de noi cazuri COVID și 12 de decese la pacienți confirmați cu coronavirus au fost raportate in ultima zi, anunța Ministerul Sanatații. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.339 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 463 mai puține fața de ziua anterioara.…

- Autoritațile au anunțat marți, in primul bilanț COVID zilnic dupa o luna de raportari saptamanale, 4.044 de noi infectari cu COVID in ultimele 24 de ore – un numar de infectari dublu fața de media zilnica de saptamana trecuta. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va comunica noul bilanț COVID zilnic,…

- Autoritațile au anunțat, marți, 12 iulie, 4.044 de noi infectari cu COVID in ultimele 24 de ore, depistate dupa efectuarea a 21.140 de teste. Practic, numarul cazurilor zilnice s-a dublat. Ministerul Sanatații a revenit la raportarea zilnica. Astfel, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 4.044…

- 300 de noi infectari au raportat autoritațile in ultimul bilanț COVID, cu 191 mai puține decat in ziua anterioara. Ministerul Sanatații va anunța la ora 13.00 bilanțul actualizat al noilor cazuri COVID, al deceselor și al pacienților internați la ATI. Cele 300 de cazuri noi inregistrate in ultimele…