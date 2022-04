Bilanț coronavirus: Peste 2.320 de cazuri noi înregistrate în ultimele 24 de ore Ministerul Sanatatii anunta marti, 2.320 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 727 mai putine decat in urma cu o zi. Au fost raportate 18 decese. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.320 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 727 mai putine fata de ziua anterioara. 265 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare”, transmite MS. In Bucuresti sunt 796 de cazuri noi de COVID-19, in Cluj – 310, Timis – 245, Sibiu – 151, Huneadoara – 140,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta marti, 3.047 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 1.715 mai multe decat in urma cu o zi. Au fost raportate 27 de decese. "In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.047 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.715…

- Ministerul Sanatatii anunta duminica 1.429 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 745 mai putine decat in urma cu o zi. Au fost raportate 11 decese. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.429 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 745 mai…

- Ministerul Sanatatii anunta sambata 2.174 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 747 mai putine decat in urma cu o zi. Au fost raportate 37 de decese, 13 fiind din perioada anterioara. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.174 cazuri noi de persoane infectate cu SARS…

- Ministerul Sanatatii anunta joi 2.972 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 611 mai putine decat in urma cu o zi. Au fost raportate 21 de decese, 7 fiind din perioada anterioara. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.972 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV…

- Ministerul Sanatatii anunta luni 1.951 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 12 mai multe decat in urma cu o zi. Au fost raportate 8 decese, 2 fiind din perioada anterioara. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.951 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV –…

- Ministerul Sanatatii anunta miercuri ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate peste 4.500 de cazuri noi de COVID-19, mai putine decat in urma cu o zi. Au fost raportate 40 de decese, 5 fiind din perioada anterioara. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.521 cazuri noi de persoane infectate…

- Ministerul Sanatatii anunta joi ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate peste.4.000 de cazuri noi de COVID-19, cu 120 de cazuri mai multe decat in urma cu o zi. Au fost raportate 63 de decese, 27 fiind din perioada anterioara, informeaza News.ro . „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.033…

- Ministerul Sanatatii anunta marti ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate aproape.4.000 de cazuri noi de COVID-19, cu aproape 1.000 de cazuri mai putine decit in urma cu o zi. Au fost raportate 68 de decese, 23 fiind din perioada anterioara. "In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.913 de…