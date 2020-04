Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, in aceasta dupa-amiaza, inca patru decese ale unor persoane infectate cu COVID-19. Printre acestea se numara si un barbat din Timis. Numarul deceselor din Romania raportat de Grupul de Comunicare Strategica, a ajuns la 122 vineri dupa-amiaza. Barbatul de 78…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat in aceasta seara ca numarul deceselor din Romania cauzate de coronavirus a ajuns la 115.Potrivit sursei citate, ultima persoana care a murit este o femeie, de 53 ani, din judetul Caras Severin. Internata in Spitalul Judetean Resita in data de 25.03.2020, rezultat…

- De la debutul epidemiei, 252 de persoane confirmate cu COVID-19 s-au vindecat. Pana astazi, 1 aprilie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 2.460 de persoane infectate cu coronavirus. De la ultima informare transmisa marti la ora 13.00 de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte…

- Pana luni, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.952 de cazuri de persoane infectate cu virusul Covid-19, 192 dintre acestea fiind raportate in ultimele 24 de ore, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pacienții nou confirmați au intre 1 și 90 de ani. „Pana astazi, 30 martie, pe teritoriul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat inca 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, numarul total ajungand la 29. Toate persoanele decedate sunt din judetul Arad. Este vorba de o femeie de 71 de ani din Arad, cunoscuta cu diabet zaharat, care s-a internat la Spitalul Judetean,…

- UPDATE 20:10 – Inca patru pentru decese au fost inregistrate in Romania din cauza infectarii cu noul coronavirus. Varstele celor decedati cuprinse intre 45 si 70 de ani. Inca un pacient infectat cu noul tip de coronavirus – o femeie de 76 de ani – a murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand…

- Ziarul Unirea Inca trei pacienti cu coronavirus au murit. Numarul deceselor in Romania a ajuns la 17 Grupul de Comunicare Strategica transmite ca in aceasta seara au fost raportate inca trei decese confirmate cu COVID-19. In aceasta seara au fost raportate inca 3 decese confirmate cu COVID-19. 15. Barbat,…

- Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate și externate (22 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași). In Prahova sunt confirmate…