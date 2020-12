Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 17 decembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 5.697 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 107 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.297 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Miercuri, 16 decembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 5.991 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 164 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.267 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Marți, 15 decembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 6.171 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 204 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.255 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Joi, 3 decembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 7.661 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 211 de decese de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.252 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Vineri, 20 noiembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 9.272 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 160 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.139 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Joi, 19 noiembrie 2020, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 10.108 de noi cazuri de infectare cu virusul ucigaș, inregistrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, potrivit informațiilor actualizate, 167 de oameni au pierdut lupta cu COVID-19, in timp ce 1.131 de persoane se afla in stare grava,…

- Miercuri, 18 noiembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un nou record negativ: 10.269 de noi cazuri de COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore! De asemenea, 168 de persoane au pierdut lupta, in timp ce 1.174 se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva.

- Vești din ce in ce mai proaste pentru romani! Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 6.752 de noi cazuri de infectare cu COVID-19, in ultimele 24 de ore! De asemenea, 86 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.056 se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!