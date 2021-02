Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 8 februarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.319 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! Totodata, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 80 de decese și 965 de pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva.

- Sambata, 6 februarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 2.611 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 61 de decese și 963 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Sambata, 30 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 2.668 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 68 decese și 1.018 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Vineri, 29 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 2.737 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 91 decese și 996 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Sambata, 23 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 2.719 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 94 decese și 1.016 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Joi, 3 decembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 7.661 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 211 de decese de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.252 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Vineri, 20 noiembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 9.272 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 160 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.139 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Joi, 19 noiembrie 2020, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 10.108 de noi cazuri de infectare cu virusul ucigaș, inregistrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, potrivit informațiilor actualizate, 167 de oameni au pierdut lupta cu COVID-19, in timp ce 1.131 de persoane se afla in stare grava,…